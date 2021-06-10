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Мировые финансовые активы за год достигли рекордных 250 трлн долларов

Мировые финансовые активы за год достигли рекордных 250 трлн долларов Мировое финансовое благосостояние в прошлом году достигло исторического максимума в 250 трлн долларов США при росте сбережений населения и неожиданной устойчивости рынков на фоне затянувшейся пандемии COVID-19.
Финансы
10 июня 2021 г. 18:03
Мировые финансовые активы за год достигли рекордных 250 трлн долларов

Мировое финансовое благосостояние в прошлом году достигло исторического максимума в 250 трлн долларов США при росте сбережений населения и неожиданной устойчивости рынков на фоне затянувшейся пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается в ежегодном отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом рост составил 8,3%. Несмотря на продолжительное влияние пандемии на финансовую сферу, обеспеченность и благосостояние во всем мире существенно увеличились во время всего кризиса и, как ожидается, продолжат заметно расти в следующие пять лет по мере намечающегося восстановления экономики.

Мировое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы: на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире в период до 2025 года, говорится в сообщении.

Приведено 12 крупнейших рынков: США (5,8 трлн долларов США), материкового Китая (3,6 трлн долларов США), Германии (1,4 трлн долларов США), Италии, России, Канады (по 0,5 трлн доллара США), Швейцарии и Тайваня (по 0,4 трлн доллара США). Между ними расположились Гонконг (1 трлн долларов США), Франция (0,7 трлн доллара США) и Индия с Великобританией (по 0,6 трлн доллара США).

Также отмечается, что рост финактивов в два последних года в Восточной Европе составил 12% против 8,3% среднемировых при прогнозе роста на 2020-2025 гг. в 7% и 5% соответственно.

В отчете говорится, что многие клиенты в области управления частным капиталом в прошлом году заинтересовались альтернативными инвестициями, пытаясь получить более высокую прибыль, и ушли из низкодоходных долговых ценных бумаг. В рамках этой тенденции реальные активы, прежде всего владение недвижимостью, достигли рекордного показателя в 235 трлн долларов США. Тем не менее, в Азии, где благосостояние больше всего концентрируется в реальных активах (84 трлн долларов США, 64% общего объема), в предстоящие годы увеличение финансовых активов будет опережать рост реальных (7,9% против 6,7%). В частности, инвестиционные фонды станут наиболее быстрорастущим классом финактивов в регионе.

Финансовые активы включают в себя наличные деньги и депозиты, облигации, акции и доли в ПИФах, а также страхование жизни и накопления в рамках пенсионных фондов. В реальные активы входят недвижимость, дорогостоящие товары длительного пользования, например, слитки золота и других драгоценных металлов.

Общий объем частного долга в мире в прошлом году увеличился до 53 трлн долларов США по сравнению с 41 трлн доллара США в 2015 году. Ожидается, что через пять лет показатель повысится до 67 трлн долларов США. Сюда входят кредиты по банковским картам, ипотека и другие кратко- и долгосрочные кредиты. При этом BCG отмечает тенденцию к снижению темпов роста задолженности для региона Восточной Европы.

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