Мировые цены на золото выросли на 0,36%

Стоимость золота выросла в пятницу утром.

Стоимость золота выросла в пятницу утром.

Как передает Report, цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 6 долларов, или на 0,36%, до 1 674,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,1%, до 18,915 доллара за унцию.

Несмотря на рост, котировки драгоценного металла с начала июля упали на 7,5%. Эксперты считают, что по итогам заканчивающегося сегодня третьего квартала золото может показать снижение, как и во втором квартале. Совокупное же удешевление драгметалла за эти полгода может превысить 15%.

Во многом такая динамика была обусловлена большей популярностью доллара (и американского госдолга) в качестве "кризисных" сбережений.