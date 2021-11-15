Мировые цены на золото снизились более чем на 8%

Мировые цены на золото снижаются в понедельник утром после значительного роста на прошлой неделе.

Мировые цены на золото снижаются в понедельник утром после значительного роста на прошлой неделе.

Как передает Report, несмотря на высокую инфляцию, спрос на драгметалл все еще остается.

Так, по состоянию на 9.38 по бакинскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,43%, или на 8,1 доллара США, до 1 860,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,07%, до 25,078 доллара за унцию.

Котировки золота завершили всю прошлую неделю ростом почти на 3%. Инвесторы таким образом отреагировали на данные о максимальном за 30 лет уровне инфляции в США.

Эксперты прогнозируют, что спрос на золото останется высоким, если мировые центробанки в ближайшее время не объявят о мерах сдерживания роста цен.