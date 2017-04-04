Мировые центробанки сокращают свои активы в евро

Баку. 4 апреля REPORT.AZ/ Мировые центробанки существенно сократили свои активы в евро, а некоторые вообще избавились от них.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, таковы результаты исследования Central Banking Publications и HSBC.

Отчет подготовлен на основе опроса ответственных за управление резервами в 80 центробанках мира. Инвестиции в евро в совокупности составляют 6 трлн. В то же время регуляторы считают более стабильной британскую валюту - фунт стерлингов.

Согласно опросу, центробанки опасаются политической нестабильности в Евросоюзе, обеспокоены низкими темпами роста экономики сообщества и кредитно-денежной политикой ЕЦБ. Все это обуславливает снижение доверия к общеевропейской валюте. По словам 71% опрошенных, Brexit не повлиял на привлекательность фунта в долгосрочной перспективе.