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Мировые центробанки скупили рекордные объемы золота по итогам первого квартала

Мировые центробанки скупили рекордные объемы золота по итогам первого квартала Мировые центробанки скупили рекордные 228 тонн золота по итогам первого квартала 2023 года.
Финансы
6 мая 2023 г. 11:15
Мировые центробанки скупили рекордные объемы золота по итогам первого квартала

Мировые центробанки скупили рекордные 228 тонн золота по итогам первого квартала 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Объем покупок на 34% превышает предыдущий рекорд первого квартала, установленный в 2013 году.

Крупнейшим покупателем золота по итогам первого квартала 2023 года стал регулятор Сингапура - Monetary Authority of Singapore (MAS). Он пополнил резервы золота на 69 тонн, которые теперь на 45% больше, чем в июне прошлого года.

На втором месте Народный банк Китая, который скупил 58 тонн за квартал. Замыкает тройку - Турция, которая за три первых месяца 2023 года закупилась 30 тоннами золота.

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