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Мировой суверенный долг по итогам текущего года превысит 9%

Мировой суверенный долг по итогам текущего года превысит 9% По итогам текущего года размер мирового суверенного долга может побить исторический рекорд.
Финансы
6 апреля 2022 г. 16:53
Мировой суверенный долг по итогам текущего года превысит 9%

По итогам текущего года размер мирового суверенного долга может побить исторический рекорд.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на британскую управляющую компанию Janus Henderson.

Аналитики компании считают, что рост по итогам года составит 9,5%, совокупный размер суверенного долга всех стран мира может достичь 71,6 трлн долларов США.

Также прогнозируется рост расходов на обслуживание госдолга всеми странами на 14,5%. Это 1,16 трлн долларов.

У экспертов есть основания полагать, что в том или ином объеме будут вынуждены наращивать обязательства в большинстве стран мира.

По итогам прошлого года глобальный госдолг вырос на 7,8% и составил 65,4 трлн долларов. Расходы на обслуживание долга упали до рекордно низкого уровня — 1 трлн долларов. Средняя ставка в прошлом году составила всего 1,6%.

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Версия на английском языке Global government debt set to soar to record $71 trillion this year

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