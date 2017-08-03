Мировой спрос на золото снизился на 14% в этом году

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии мировой спрос на золото упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% - до 2 003,8 тонны.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, об этом говорится в отчете World Gold Council (WGC). В том числе во втором квартале зафиксировано снижение на 10% - до 953,4 тонны.

В основном такая динамика объясняется существенным сокращением притока золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) по сравнению с первой половиной 2016 года, когда этот показатель был рекордным.

Предложение на рынке золота во втором квартале 2017 года сократилось на 8% - до 1 065,9 тонны. Добыча осталась примерно на уровне прошлого года, но вторичная переработка упала 18%, и объемы хеджа снизились. Эти известия привели к снижению стоимости унции золота на товарных биржах на 0,8% - до 1 260 долларов.