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Мировой долг к концу года достигнет рекордных $277 трлн

Мировой долг к концу года достигнет рекордных $277 трлн Объем мирового долга достигнет к концу года рекордного значения 277 трлн долларов США, или 365% глобального ВВП в связи с пандемией нового коронавируса.
Финансы
19 ноября 2020 г. 08:48
Мировой долг к концу года достигнет рекордных $277 трлн

Объем мирового долга достигнет к концу года рекордного значения 277 трлн долларов США, или 365% глобального ВВП в связи с пандемией нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие оценки содержатся в опубликованном в среду отчете вашингтонского Института международных финансов.

Как отмечают в главной лоббистской организации мирового частного банковско-финансового бизнеса в столице США, экономические последствия пандемии нового коронавируса стали причиной увеличения мирового долга на 15 трлн долларов США с конца прошлого года, что привело к "установлению нового рекорда в размере более 272 трлн долларов США в третьем квартале 2020 года". "Поскольку финансовые меры по борьбе с пандемией продолжают применяться, мы ожидаем, что к концу 2020 года мировой долг достигнет 277 трлн долларов США (365% ВВП)", - считают эксперты института.

При этом, по их данным, уровень задолженности вне финансового сектора в мире достигнет в этом году 210 трлн долларов США по сравнению с 194 трлн долларов США в 2019 году. Кроме того, объем долга развивающихся стран приближается к 210% их суммарного ВВП по сравнению со 185% в 2019 году и 140% десять лет назад. "Резкое падение доходов сделало обслуживание долга гораздо более обременительным для правительств развивающихся стран, несмотря на низкие затраты по займам", - отметили экономисты.

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.

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