О нас

Мировой долг достиг рекордных 307 трлн долларов

Мировой долг достиг рекордных 307 трлн долларов Уровень общего долга всех стран достиг самого высокого за историю показателя в 307 трлн долларов.
Финансы
20 сентября 2023 г. 20:02
Мировой долг достиг рекордных 307 трлн долларов

Уровень общего долга всех стран достиг самого высокого за историю показателя в 307 трлн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Института международных финансов (IIF).

"Глобальный долг вырос на 10 трлн долларов в первой половине 2023 года. Теперь этот показатель равен рекордным 307 трлн долларов, это на 100 трлн долларов больше, чем десятилетие назад, и это ошеломляет", - говорится в докладе.

Ранее директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда Витор Гаспар заявил, что уровень общего долга всех стран может вновь начать расти, так и не опустившись до показателей накануне пандемии коронавируса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ASCO завершило первое полугодие с чистой прибылью около 19 млн манатов
ASCO завершило первое полугодие с чистой прибылью около 19 млн манатов
20 сентября 2023 г. 17:25
ЦБА: Из банков дополнительно стерилизовано 350 млн манатов
ЦБА: Из банков дополнительно стерилизовано 350 млн манатов
20 сентября 2023 г. 12:56
ЦБА: В текущем году профицит счета текущих операций прогнозируется на уровне 15% ВВП
ЦБА: В текущем году профицит счета текущих операций прогнозируется на уровне 15% ВВП
20 сентября 2023 г. 12:32
ЦБА за 8 месяцев купил на валютном рынке 122 млн долларов
ЦБА за 8 месяцев купил на валютном рынке 122 млн долларов
20 сентября 2023 г. 12:25
Доходность госбумаг США достигла максимума за 16 лет перед заседанием ФРС
Доходность госбумаг США достигла максимума за 16 лет перед заседанием ФРС
20 сентября 2023 г. 12:09
Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 9%
Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 9%
20 сентября 2023 г. 11:54
АБР обновил прогноз по инфляции в Азербайджане
АБР обновил прогноз по инфляции в Азербайджане
20 сентября 2023 г. 09:53
АБР обновил прогнозы экономического роста в Азербайджане
АБР обновил прогнозы экономического роста в Азербайджане
20 сентября 2023 г. 09:45
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2023)
20 сентября 2023 г. 09:19
ЦБ Китая в сентябре оставил без изменений годовую базовую процентную ставку LPR
ЦБ Китая в сентябре оставил без изменений годовую базовую процентную ставку LPR
20 сентября 2023 г. 09:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi