Мировой долг достиг рекордных 307 трлн долларов

Уровень общего долга всех стран достиг самого высокого за историю показателя в 307 трлн долларов.

Уровень общего долга всех стран достиг самого высокого за историю показателя в 307 трлн долларов.

Как передает Report , об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Института международных финансов (IIF).

"Глобальный долг вырос на 10 трлн долларов в первой половине 2023 года. Теперь этот показатель равен рекордным 307 трлн долларов, это на 100 трлн долларов больше, чем десятилетие назад, и это ошеломляет", - говорится в докладе.

Ранее директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда Витор Гаспар заявил, что уровень общего долга всех стран может вновь начать расти, так и не опустившись до показателей накануне пандемии коронавируса.