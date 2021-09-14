Мировой долг достиг рекордных $296 трлн

Объем мирового долга во втором квартале 2021 года достиг исторического максимума в 296 трлн долларов США

Объем мирового долга во втором квартале 2021 года достиг исторического максимума в 296 трлн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на "Прайм", об этом говорится в докладе Института международных финансов (IIF).

"Во втором квартале 2021 года мировой долг увеличился на 4,8 трлн долларов США, достигнув рекордного уровня в 296 трлн долларов США", — пишет организация.

В то же время организация указывает, что соотношение мирового долга к ВВП значительно снизилось во втором квартале. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полный отчет IIF, общая долговая нагрузка составила около 353% ВВП во втором квартале, что на 9% ниже пикового значения за первые три месяца 2021 года.

Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года вклад домашних хозяйств в объем мирового долга составил 1,5 трлн долларов США. По данным агентства, IIF это связывает с ситуацией в США, Китае и Бразилии, где увеличился уровень расходов, в частности на рынке недвижимости. Государственный и корпоративный долги за аналогичный период увеличились на 1,3 и 1,2 трлн долларов США соответственно.

"Восстановление экономики все еще недостаточное, чтобы привести в большинстве случаев уровень долга до показателя до пандемии", — приводит агентство слова директора отдела исследований по вопросам устойчивости IIF Эмре Тифтика (Emre Tiftik).

В отчете организации указывается, что без учета финансового сектора только Мексика, Аргентина, Дания, Ирландия и Ливан имеют отношение долга к ВВП ниже уровней до пандемии коронавируса.