Мировой долг достиг рекордной отметки

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Глобальный долг по итогам третьего квартала 2017 года достиг рекордного значения на уровне 233 трлн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, эти сведения распространил Международный финансовый институт (IIF).

Объем мирового долга в январе-сентябре 2017 года вырос на 16 трлн долларов или 7,37%. Без учета финансового сектора, долги частного сектора достигли исторического рекорда в Канаде, Франции, Гонконге, Южной Корее, Швейцарии и Турции.

Тем не менее, отношение мирового долга к ВВП по итогам третьего квартала сократилось на 3 процентных пункта, до 318 процентов, показав снижение на протяжении последних четырех кварталов на фоне ускорения глобальной экономики.

Аналитики IIF отмечают, что высокий уровень глобального корпоративного долга может воспрепятствовать повышению центральными банками учетных ставок.