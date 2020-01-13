Мировые запасы золота достигли 3 тыс. тонн

В 2019 году рыночная стоимость золота на международных фондах выросла на 37% по сравнению с 2018 годом и достигла 141 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (WGC).

По данным, запасы золота в годовом сравнении выросли на 400 тонн в прошлом году - до рекордного значения в 2 881 тонну.

Отметим, что в 2019 году на фоне глобальных неопределенностей и торговых войн инвесторы направляют средства в золото как наиболее безопасный инструмент.