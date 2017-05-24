Мировая торговля выросла на 1,4% в первом квартале

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Мировая торговля в первом квартале года выросла на 1,4%.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Нидерландского бюро анализа экономической политики (CPB), в феврале отмечалось сокращение на 0,8%, однако уже в марте рост составил 1,5%.

По данным исследовательской компании Marketwatch, логистические компании также заявляют об увеличении торговых потоков. Так, согласно отчету Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), спрос на грузовые авиаперевозки в январе-марте вырос на 11% в годовом исчислении. Датская транспортная компания AP Moeller-Maersk отметила рост объема контейнерных перевозок в первом квартале на 10%.

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), в первом квартале наблюдается увеличение инвестиций. Организация прогнозирует увеличение объема торговли на 2,4% в 2017-м и на 4% в 2018 году.