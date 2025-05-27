Мировая практика и азербайджанский контекст: может ли игорная индустрия стать новой точкой роста?

Во многих странах мира легальный игорный бизнес давно стал частью современной экономики - источником значительных налоговых поступлений, драйвером туристической отрасли и стимулом для развития инфраструктуры. Такие государства, как Сингапур, Грузия, Монако, Мальта, Чехия и Литва, успешно интегрировали казино в свою финансовую систему, превратив эту сферу в прозрачный, высокорегулируемый и прибыльный сектор.
Мировая практика показывает, что при грамотном регулировании казино не только способствуют росту экономики, но и помогают эффективно бороться с теневым игровым бизнесом, ограничить отмывание преступных доходов и защитить уязвимые категории граждан. На фоне этих примеров идея легализации игорной деятельности в Азербайджане приобретает все более прагматичный характер - как инструмент модернизации экономики, диверсификации доходов и повышения финансовой прозрачности.
Экономический потенциал легализации казино в Азербайджане
На сегодняшний день в Азербайджане игорный бизнес официально запрещен. Однако это не исключает наличия нелегальных игровых клубов и онлайн-казино, действующих вне правового поля. Подобная деятельность представляет серьезную угрозу экономической безопасности, способствует отмыванию преступных доходов и выводит значительные финансовые потоки из официального оборота.
Мировая практика показывает, что легализация казино при строгом государственном регулировании позволяет минимизировать нелегальную активность и обеспечить контроль за финансовыми потоками. Создание прозрачной и контролируемой среды возможно за счет эффективного лицензирования, внедрения систем мониторинга, соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). В странах Европы, таких как Литва и Чехия, успешно применяется цифровой контроль - каждая ставка фиксируется в онлайн-системе, связанной с налоговыми органами.
Легализация казино требует значительных инвестиций в инфраструктуру: строительство гостиниц, развлекательных комплексов, транспортных объектов. Это запускает мультипликативный эффект в экономике, создавая новые рабочие места в таких секторах, как гостиничный и ресторанный бизнес, безопасность, IT, бухгалтерия. По опыту других стран, грамотно выстроенная фискальная политика в игорной отрасли способна ежегодно приносить в государственный бюджет десятки миллионов манатов от лицензий, налогов и сопутствующих сборов.
Комментируя этот вопрос Report, председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Самир Дюбенди отметил, что при надлежащем правовом и социальном регулировании игорный бизнес может стать важным стимулом для развития не только внутренней экономики, но и международного туризма:
“В международной практике казино - это не только индустрия развлечений, но и одна из опор туристической инфраструктуры. Примеры Макао, Сингапура, Грузии, ОАЭ демонстрируют, как вокруг центров казино развиваются отели, спа-комплексы, конференц-залы, торговые зоны и транспортная инфраструктура”.
По его словам, управление казино должно включать лицензирование по международным стандартам, налог на прибыль (15-35%), обязательный независимый аудит, возрастной ценз (21+), механизмы самоблокировки (“self-exclusion”), ограничения на рекламу и обязательные социальные фонды. Это формирует как прозрачную бизнес-среду, так и гарантии социальной защиты.
С. Дюбенди также подчеркнул, что казино - это не единичные объекты, а элементы туристических кластеров. Например, в Баку, прикаспийских регионах, в зонах Губа–Шеки можно реализовать модель Integrated Resort - с интеграцией казино, СПА, конференц-залов, гольф-полей, агротуризма и оздоровительных программ. Такой подход обеспечивает стабильный, не сезонный туристический поток и способствует созданию рабочих мест в регионах.
По его оценке, правильно организованный сектор казино может приносить Азербайджану дополнительно 200–300 млн долларов туристического дохода в год:
“Это позволит укрепить позиции страны на рынке премиального туризма, привлечь платежеспособных туристов из России, Турции, Ирана, Казахстана и стран Персидского залива. Наряду с созданием объектов с крупными инвестициями, это способствует развитию широкой цепочки услуг, формирующейся вокруг них, создающих широкие возможности для местных субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, это создаст устойчивый спрос на местную продукцию малого и среднего бизнеса - продукты питания, напитки, текстиль, мебель, ремесленные изделия - все это требуется для работы интегрированных курортов. Соответственно, это означает устойчивый рынок для МСП, работающих в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности”.
Рост туристического потока также стимулирует развитие МСП в смежных секторах - кафе, бутики, СПА, транспорт, услуги гидов и переводчиков. Таким образом, игорный бизнес становится источником мультиотраслевой активности, расширяет налоговую базу и оживляет экономику регионов, считает глава ассоциации.
Экономист и экс-депутат парламента Руфат Гулиев, также выступающий за легализацию казино, считает, что игорные дома могут быть открыты в нескольких специально отведенных районах Баку:
“В качестве примера можно привести прибрежные территории, такие как Sea Breeze. Казино здесь внесут значительный вклад в экономику. Прежде всего - за счет поступлений в бюджет от лицензий и налогов, а также за счет создания высокооплачиваемых рабочих мест. В мире есть множество любителей азартных игр, и многие из них могут приехать в Азербайджан специально для этого”.
По мнению эксперта, легальные казино будут ориентированы в первую очередь на туристов. Это приведет к росту авиарейсов, развитию сферы обслуживания - кафе, магазинов, ресторанов. Главное условие, чтобы был обеспечен строгий и постоянный контроль государства, заключил Р. Гулиев.
Социальная ответственность
Одним из ключевых аспектов легализации игорного бизнеса является обеспечение социальной ответственности и защита уязвимых категорий граждан от потенциальных негативных последствий игорной зависимости. Международная практика демонстрирует широкий спектр эффективных механизмов, позволяющих минимизировать риски и одновременно развивать индустрию в рамках правового поля.
Законодательства развитых стран предусматривают ряд мер, направленных на защиту игроков и общества в целом. Среди них введение лимитов на ставки и проигрыши посредством ограничений на сумму средств, которые игрок может потратить в определенный период времени, что предотвращает чрезмерные финансовые потери.
Также возможно внедрение системы самоисключения (self-exclusion), то есть механизма, позволяющего гражданину добровольно подать заявление о запрете собственного доступа в казино и онлайн-игры. Такие базы данных интегрируются с системами операторов, исключая возможность участия даже при смене платформ.
Минимальный возрастной порог для посещения казино, как правило, составляет 21 год, с обязательной верификацией личности. В некоторых странах операторы также обязаны проводить проверку финансового состояния клиента, чтобы исключить участие лиц с низким доходом или долгами. Кроме того, требуется обязательное информирование через размещение в игровых залах и на онлайн-платформах предупреждений о рисках зависимости, а также контактной информации организаций, оказывающих помощь.
Аналогичные подходы могут быть адаптированы и внедрены в Азербайджане. Это позволит выстроить сбалансированную модель регулирования, в которой развитие игорной индустрии не будет противоречить принципам социальной устойчивости.
Кроме того, в странах с развитым игорным сектором широко практикуется создание фондов социальной ответственности, в которые отчисляется определенный процент прибыли игорных заведений. Эти средства направляются на поддержку программ профилактики и лечения лудомании, а также на развитие культуры, спорта и образования. Внедрение такой системы в Азербайджане обеспечит возврат части прибыли индустрии в социально значимые сферы.
Таким образом, при наличии жесткой нормативной базы, эффективных механизмов контроля и прозрачного управления, игорный бизнес может быть не угрозой, а инструментом устойчивого роста.
Международный опыт: как игорный бизнес приносит доходы и рабочие места
Мировая практика показывает, что легализованный и строго регулируемый игорный бизнес может стать мощным источником доходов для государства, а также драйвером развития туризма, занятости и малого бизнеса.
Соединенные Штаты являются мировым лидером по числу легальных казино и доходам от игорной индустрии. Только в Лас-Вегасе работает более 1000 казино. В 2023 году коммерческие казино США заработали 66,5 млрд долларов, что на 10% больше, чем в 2022 году. Общий доход операторов от всех видов азартных игр составил около 110 млрд долларов.
Сектор поддерживает свыше 1,8 млн рабочих мест, из которых почти 600 тыс.- прямые. При этом полученные государством налоги от игорного сектора направляются на финансирование образования, здравоохранения и развития инфраструктуры.
Считающийся крупнейшим рынком Азии - Макао (специальный административный район Китая), является одной из ведущих юрисдикций в мире по доходам от казино. В 2023 году валовой доход от азартных игр в Макао составил 22,7 млрд долларов. Из них 8,1 млрд долларов поступило в бюджет в виде налогов. Регион активно инвестирует эти средства в городскую инфраструктуру и социальные программы.
В 2024 году валовой доход от азартных игр в Европе достиг 123,4 млрд евро (+5% к предыдущему году). Из них 47,9 млрд евро (39%) пришлись на онлайн-гемблинг, который показал рост на 11,7%. Крупнейшими рынками в Европе являются Италия (21 млрд евро), Великобритания (19,8 млрд евро), Германия (14,4 млрд евро) и Франция (14 млрд евро).
Развитие онлайн-гемблинга сопровождается жестким контролем, включая цифровую верификацию, лимиты и системы самоисключения.
Грузия одной из первых в регионе Южного Кавказа легализовала игорный бизнес. Казино активно развивались с 1990-х годов, особенно в курортном городе Батуми. В 2020 году оборот индустрии составил более 10 млрд долларов (32 млрд лари), несмотря на пандемию. В 2024 году этот показатель вырос до 28 млрд долларов, обеспечив занятость более 20 тыс. человек. Средняя зарплата в секторе - 1 182 долларов в месяц.
Налоговая политика дифференцирована: более высокие ставки применяются в Тбилиси, более низкие - в регионах. С 2025 года доходы физических лиц от работы игровых салонов и/или организации азартных игр в системно-электронной форме облагаются налогом в 20% (против 15% ранее). Онлайн-гемблинг также легализован и приносит стабильный доход бюджету.
После запрета игорной деятельности в 2007 году, Казахстан разрешил работу казино только в специальных зонах - Капчагай и Щучинск. В 2020 году объем онлайн-гемблинга составил 40 млн долларов, ожидается рост до 60 млн долларов в 2025 году.
По данным Минфина, в 2020 году от онлайн-ресурсов собрано около 4 млрд тенге (7,83 млн долларов США) налогов. Каждый онлайн-оператор обеспечивает занятость 50–100 человек. В 2021 году доходы наземных казино и букмекерских контор увеличились в 2,5 раза.
С 2009 года игорная деятельность в России разрешена только в четырех специальных зонах: "Янтарная" (Калининград), "Сибирская монета" (Алтай), "Приморье" (Владивосток) и "Красная Поляна" (Сочи). К примеру, комплекс Tigre de Cristal в Приморье приносит более 1,5 млрд рублей (18,8 млн долларов США) налогов ежегодно. В 2023 году общий налог от игорного сектора в бюджет РФ составил 1,7 млрд рублей (21,32 млн долларов США), увеличившись по сравнению с 2022 (1,6 млрд рублей или 20,1 млн долларов США) и 2021 (1,1 млрд рублей или 13,8 млн долларов США) годами. В настоящее время рассматривается законопроект о двукратном повышении налогов на игорный бизнес.
В Узбекистане игорный бизнес остается запрещенным, что приводит к оттоку капитала: граждане активно пользуются зарубежными онлайн-платформами. По экспертным оценкам, объем средств, направляемых на участие в онлайн-гемблинге, составляет от 350 млн до 1 млрд долларов ежегодно.
С 2025 года в Узбекистане ожидается реформа налогообложения для онлайн-игр, букмекерской деятельности и лотерей. По предварительным расчетам, бюджет может получить дополнительные 6 млн долларов налогов ежегодно.
Сравнительная таблица: международная практика регулирования казино
|
Страна
|
Год легализации / реформ
|
Доходы от игорного сектора (посл. данные)
|
Налоговый режим
|
Меры против зависимости
|
Меры по AML/CFT
|
Сингапур
|
2005
|
2,8 млрд долларов (2023)
|
15–22% от GGR
|
Самоисключение, контроль платежеспособности
|
Строгая идентификация, централизованная отчетность
|
Грузия
|
1999 / обновл. 2015
|
65 млн долларов в бюджет (2022)
|
Фиксированные лицензии + налоги
|
Запрет рекламы, блокировка резидентов
|
Автоматический обмен данными с налоговыми органами
|
Мальта
|
2001
|
82 млн евро налогов (2022)
|
5–15% от GGR
|
Лимиты, поведенческий мониторинг
|
Malta Gaming Authority, обязательная проверка персональных данных
|
Чехия
|
2017
|
550 млн евро в год (2022)
|
23% от GGR
|
Национальный реестр исключённых лиц
|
Прозрачная онлайн-отчетность, контроль финразведки
|
Литва
|
2001
|
23 млн евро налогов (2022)
|
18% от GGR
|
Добровольное исключение, возрастной контроль
|
Централизованная база клиентов, доступ налоговой
|
Монако
|
С XIX века
|
Значительная часть бюджета
|
Государственная монополия
|
Вход только для иностранцев
|
Государственный надзор и лицензии
|
Россия
|
С 2009 — только в 4 зонах
|
9 млрд рублей налогов в 2022 ($100 млн)
|
Фиксированные ставки (от 125 до 250 тыс. рублей)
|
Ограничение местоположения, запрет на онлайн-казино
|
Обязательная идентификация, отчетность для ФНС и Росфинмониторинга
|
Казахстан
|
С 2007 - в спец. зонах
|
19,6 млрд тенге поступлений в бюджет (2022)
|
Фиксированные сборы + НДС
|
Строгий возрастной контроль, удаленный доступ запрещен
|
Финансовый мониторинг, обмен данными с регуляторами
GGR - Gross Gaming Revenue, валовой доход от игр
Международный опыт однозначно демонстрирует, что легализация игорного бизнеса при строгом контроле и продуманной налоговой политике приносит странам существенные доходы, стимулирует занятость и развитие туризма. В то же время, регулирование с элементами социальной ответственности позволяет избежать негативных последствий и обеспечить устойчивость сектора.
Такой подход может быть применим и в Азербайджане - с учетом национальных особенностей, экономических приоритетов и социальной чувствительности темы.
Игорная индустрия как драйвер постнефтяной трансформации
На фоне проводимой в Азербайджане политики диверсификации экономики и перехода к постнефтяной модели развития, легализация и грамотная организация игорного сектора может стать одной из новых точек роста. Интеграция казино в туристические кластеры, развитие смежных отраслей, создание новых рабочих мест и расширение налоговой базы - все это в совокупности укрепит экономическую основу регионов и повысит инвестиционную привлекательность страны.
Особое значение в этом контексте приобретает вывод капитала из тени и повышение прозрачности финансовых потоков. Легализованная индустрия, подчиняющаяся требованиям законодательства, становится противовесом нелегальному обороту средств, снижая возможности для отмывания преступных доходов.
Также стоит отметить, что открытие игорного сектора в Азербайджане может сопровождаться международным сотрудничеством - привлечением иностранных операторов с опытом ведения бизнеса в регулируемых юрисдикциях, обменом экспертизой и внедрением высоких стандартов корпоративного управления и безопасности.