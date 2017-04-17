Мировая экономика показывает рост

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Спустя девять лет практически непрерывного понижения прогнозов роста ВВП, в 2017 году глобальный экономический рост фактически превзойдет прогнозы.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, причина заключается в уверенном росте экономики не только в США, но и в Европе, и даже на развивающихся рынках.

По мнению аналитиков Marketwatch, несмотря на слабость банковской системы в Европе, избыточную задолженность в Китае и неоправданно жесткое финансовое регулирование в Соединенных Штатах, уже можно говорить о начале продолжительного периода устойчивого роста.

Отметим, что в январе Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2017 году на 0,1 п.п., до 2,7%. МВФ в том же месяце оставил без изменения прогноз по росту мировой экономики - 3,4% в 2017 году. И сейчас все больше экспертов склоняются к тому, что рост по итогам года окажется лучше прогнозов. Однако аналитики опасаются, что общее мировое восстановление может замедлиться из-за растущей активности популистов в развитых странах, в частности в США, Франции и Италии.