​Мировая экономика на пороге нового кризиса - АНАЛИЗ

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Процессы, наблюдаемые в последние месяцы на мировых финансовых рынках, примерно повторяют динамику событий 1997-1998 годов. На фоне падения цен на нефть курс доллара растет, инвесторы же ждут повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. В таких условиях это можно расценивать как начало нового экономического кризиса.

По мнению аналитической группы Report, снижение темпов экономического роста, повышение долгового бремени, продуманная девальвация для поддержания конкурентоспособности, увеличение финансовых рисков и другие процессы все больше усугубляют существующие проблемы.

Ожидаемый мировой экономический кризис условно можно разделить на три этапа. На первом этапе негативное последствие укрепления доллара почувствуют фондовые биржи. Если учесть, что 40% входящих в индекс S&P американских компаний являются экспортерами, они потеряют часть дохода на международных рынках. Падение стоимости нефти нанесет сильный удар по компаниям-производителям нефти, обслуживающим нефтяной сектор и поставщикам. Прибыль, поток денежных средств и стоимость активов снизятся. Сокращение прибыли и снижение ликвидности приведет к падению интереса к консолидации в корпоративном секторе и, в результате, окажет сдерживающее воздействие на положительный тренд на фондовой бирже.

На втором этапе возникнут проблемы на долговом рынке. Так, имеющие большие задолженности компании энергетического сектора и развивающиеся страны столкнутся с финансовыми трудностями. Потому что инвесторы и банки находятся в тесной связи с нефтегазовым сегментом экономики. Если в 2005 году в индексе высокодоходных корпоративных облигаций США (Barclays US Corporate High-Yield Bond Index) доля энергетического сектора превышала 5%, то на сегодня этот показатель достиг 15%. В сфере производства сланцевой нефти объем задолженности втрое превышает операционную прибыль. Многие компании-производители сланцевой нефти даже при высокой стоимости нефти сталкивались с отрицательным финансовым потоком. Они вынуждены были бурить новые скважины и поддерживать производство за счет дополнительных средств. В результате повышения процентных ставок получение финансовых средств станет затруднительным, что приведет к долговому бремени, спаду производства, оттоку капитала и снижению прибыли. В этом плане компании Petrobras (Бразилия), Pemex (Мексика) и Газпром (Россия), являющиеся эмитентами долговых ценных бумаг в развивающихся странах, находятся в опасной ситуации.

На третьем этапе в развивающихся странах будет наблюдаться рецессия. Снижение темпов экономического роста, утяжеление долгового бремени и структурные проблемы станут причиной пересмотра рейтинга развивающихся стран. Долговые обязательства этих стран на 75% номинированы в долларах. Падение цены на нефть и сокращение прибыли от продажи сырья создадут проблемы в управлении долгами и приведут к валютным проблемам. Укрепление доллара США станет причиной ослабления национальных валют этих стран и приведет к сокращению иностранных портфельных инвестиций. В результате, повысятся процентные ставки по задолженностям, что повлечет отток капитала из этих стран. С завершением монетарной программы стимулирования ФРС продолжится снижение долларовой ликвидности, а монетарной экспансии Европы, Японии и Китая окажется недостаточно для финансовых рынков.

Отметим, что высокая стоимость нефти способствовала финансированию бюджета за счет "нефтедолларов", покрытию торгового дефицита и низким процентным ставкам во всем мире. С падением стоимости нефти инвесторы начнут продавать иностранные активы для получения средств. В свою очередь, это приведет к снижению стоимости активов и повышению процентных ставок в мире. Наконец, слабые темпы экономического роста, низкая инфляция и политические проблемы, в особенности в Европе, станут причиной нарушения стабильности на рынке ценных бумаг. Опасности, вызванные несвоевременным повышением процентных ставок, снижением ликвидности, валютными интервенциями и торговыми ограничениями, постепенно будут расти.