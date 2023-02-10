Минздрав Азербайджана заинтересован в расширении сотрудничества с АБР

Министерство здравоохранения Азербайджана заинтересовано в расширении сотрудничества с Азиатским банком развития (АБР).

Министерство здравоохранения Азербайджана заинтересовано в расширении сотрудничества с Азиатским банком развития (АБР).

Как передает Report со ссылкой на Минздрав Азербайджана, об этом сказал глава министерства Теймур Мусаев во время встречи с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Кэндис МакДейган.

Министр отметил, что сотрудничество с банком в различных сферах имеет особое значение с точки зрения применения передового международного опыта.

Мусаев также подчеркнул, что использование цифровых технологий является основой реформ в системе здравоохранения Азербайджана: "Усовершенствование системы здравоохранения, особенно ее цифровизация и развитие человеческого капитала является приоритетным вопросом для нашей страны".

В свою очередь МакДейган выразила поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения Азербайджана. Она отметила, что в течение текущего года АБР завершит разработку проекта Страновой стратегии партнерства (ССП) с Азербайджаном на 2024-2028-е годы, который определит долгосрочные приоритеты партнерства АБР и Азербайджана, в том числе в сфере здравоохранения.

В ходе встречи стороны обсудили потенциальные области сотрудничества в течение следующего периода ССП, а также сотрудничество по развитию цифрового здравоохранения в нашей стране.