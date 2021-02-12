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Минюст США проводит проверку после аномального роста акций

Минюст США проводит проверку после аномального роста акций В январе инвесторы-физлица начали скупать акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играли на понижение
Финансы
12 февраля 2021 г. 11:49
Минюст США проводит проверку после аномального роста акций

Министерство юстиции США и другие органы и регуляторы проводят расследование на предмет противозаконных действий и манипулирования рынком из-за ситуации с WallStreetBets и Reddit, вызвавшей аномальный рост некоторых активов.

Как передает Report, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Отдел министерства юстиции (США) по борьбе с мошенничеством и прокуратура Сан-Франциско запросили информацию по активности брокеров и социальных сетей, которые стали центром трейдинговой неразберихи", — цитирует издание источники. Расследование должно выявить, имело ли место манипулирование рынком и другие неправомерные действия. Органы также запросили информацию от брокера Robinhood Markets Inc, через которого торговали акциями GameStop и других компаний, отмечают источники.

Отметим, что в январе на фондовом рынке США произошел аномальный взлет акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов GameStop, и ряда других активов на фоне действий группы WallStreetBets на онлайн-платформе Reddit. Инвесторы-физлица начали скупать акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играли на понижение.

В фокусе были активы, по которым у хедж-фондов было огромное число коротких позиций ("шорты", от англ. short).

Цель активности — вынудить фонды закрывать свои "шорты", выкупая резко подорожавшие активы, что толкнет их цену еще выше.

Помимо расследования минюста США ситуацию вокруг Reddit рассматривает и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), сообщили газете источники. Так, комиссия открыла предварительное расследование по вопросу роста стоимости фьючерсов на серебро, на которое также нацелились пользователи Reddit. Из-за "разгона" цен на активы серебро в начале февраля подскочило в цене до максимума с 2013 года.

На прошлой неделе, 4 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучает сообщения в социальных сетях в поисках признаков дезинформации и мошенничества, которые сыграли роль в резких скачках ряда активов в США.

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