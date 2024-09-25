Минюст США обвинил Visa в нарушении антимонопольного законодательства

Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против Visa Inc., обвинив компанию в неправомерном использовании доминирующего положение на рынке платежных систем.

Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против Visa Inc., обвинив компанию в неправомерном использовании доминирующего положение на рынке платежных систем.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил CNBC.

По мнению властей, Visa заключала эксклюзивные соглашения с партнерами и препятствовала появлению новых игроков на рынке, тем самым вынудив американских потребителей и продавцов платить миллиарды долларов дополнительных сборов в течение более десятка лет.

"Мы считаем, что Visa незаконно получила возможность взимать сборы, которые значительно превышают те, что она могла бы получать на конкурентном рынке. Продавцы и банки перекладывают эти издержки на потребителей, либо повышая цены, либо снижая качество обслуживания. В результате незаконное поведение Visa влияет не только на цену отдельных товаров, но и на стоимость практически всего", - заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Совокупная капитализация Visa и ее менее крупного конкурента Mastercard Inc. резко выросла за последние два десятилетия и достигла примерно 1 трлн долларов на фоне перехода покупателей к использованию кредитных и дебетовых карт вместо наличных денег.

По данным Минюста, более 60% расходных операций в США проходят через систему Visa, что приносит компании ежегодно около 7 млрд долларов комиссионных сборов за обработку этих операций.

Власти полагают, что Visa намеренно включала в соглашения с партнерами условия, не позволяющие им переходить к конкурирующим операторам платежных систем, предлагающим более низкие комиссионные. Кроме того, компания могла платить крупным ИТ-компаниям, включая Apple Inc., PayPal Holdings и Block Inc., сотни миллионов долларов в год за то, чтобы они не выводили на рынок собственные аналоги её сервисов.

В 2021 году американские антимонопольные регуляторы заблокировали поглощение Plaid со стороны Visa, предлагавшей за финтех-стартап 5,3 млрд долларов.