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Минюст проводит презентацию инновационного сервиса

Минюст проводит презентацию инновационного сервиса Министерство юстиции Азербайджана сегодня проводит презентацию инновационной услуги, которая предоставлена к пользованию совместно с ОАО PASHA Bank.
Финансы
9 февраля 2022 г. 11:22
Минюст проводит презентацию инновационного сервиса

Министерство юстиции Азербайджана сегодня проводит презентацию инновационной услуги, которая предоставлена к пользованию совместно с ОАО PASHA Bank.

Как сообщает Report, новая услуга позволяет клиентам для получения банковских услуг дистанционно посредством видеосвязи заверять обращения в нотариальном порядке.

Технологическое решение, впервые примененное в стране, ликвидирует необходимость в непосредственном обращении клиентов в банк или к нотариусу по ряду операций. Так, при поддержке новой системы, интегрированной в платформу онлайн-банкинга, клиент, отправив нотариусу из своего электронного кабинета заявление вместе с видеозаписью, сможет его нотариально заверить.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bankda onlayn notariat hərəkətləri həyata keçirmək mümkün olub

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