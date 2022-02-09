Минюст проводит презентацию инновационного сервиса

Министерство юстиции Азербайджана сегодня проводит презентацию инновационной услуги, которая предоставлена к пользованию совместно с ОАО PASHA Bank.

Министерство юстиции Азербайджана сегодня проводит презентацию инновационной услуги, которая предоставлена к пользованию совместно с ОАО PASHA Bank.

Как сообщает Report, новая услуга позволяет клиентам для получения банковских услуг дистанционно посредством видеосвязи заверять обращения в нотариальном порядке.

Технологическое решение, впервые примененное в стране, ликвидирует необходимость в непосредственном обращении клиентов в банк или к нотариусу по ряду операций. Так, при поддержке новой системы, интегрированной в платформу онлайн-банкинга, клиент, отправив нотариусу из своего электронного кабинета заявление вместе с видеозаписью, сможет его нотариально заверить.