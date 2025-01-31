Минторг Турции включил Азербайджан в список целевых стран для экспорта на 2025 год

Минторг Турции включил Азербайджан в список целевых стран для экспорта на 2025 год.

Министерство торговли Турции включило Азербайджан в список целевых стран для экспорта на 2025 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В этом году в список вошли в целом 55 стран, в том числе ФРГ, США, ОАЭ, Великобритания, Китай, Франция, Южная Корея, Ирак, Катар, Ливия, Узбекистан, Россия и Саудовская Аравия.

Данный статус позволяет странам получить дополнительную поддержку во взаимной торговле с Турцией.

Согласованный Минторгом Турции список направляется в Генеральный секретариат Совета по внешнеэкономическим связям, Турецкий экспортно-кредитный банк и Генеральный секретариат Союза палат и товарных бирж Турции.

Напомним, в 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил 6,13 млрд долларов США. В том числе экспорт составил 3,82 млрд, импорт - 2,31 млрд долларов США.