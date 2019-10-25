Минск рассчитывает получить китайский кредит на полмиллиарда долларов

Беларусь не обращалась к России за получением государственного кредита в объеме примерно 600 млн долларов, Минск не видит необходимости в получении "политических кредитов".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам министр финансов республики Максим Ермолович.

"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", - сказал он.

Ермолович добавил, что Беларусь рассчитывает до конца текущего года получить китайский кредит на 3,5 млрд юаней, что эквивалентно примерно 500 млн долларов.

"Надеюсь, что до конца этого года мы всю работу по кредиту завершим. Ожидаем, что в этом году получим кредит", - отметил он.