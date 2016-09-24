 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минналогов запретило выезд из страны 5 руководителей исполнительных органов юридических лиц

    Число физических лиц с ограничением на выезд из Азербайджана не изменилось

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Министерство налогов внесло изменения в список лиц, которым запрещен выезд из Азербайджана из-за налоговой задолженности.

    Как сообщает Report, число руководителей исполнительных органов юридических лиц, которым запрещен выезд из Азербайджана, увеличилось на 5 и достигло 491 человека. 

    Число физических лиц с ограничением на выезд из Азербайджана не изменилось и в настоящее время 328 физическим лицам запрещен выезд из страны. 

    В целом, число лиц, которым запрещен выезд из страны по указанной причине, увеличилось с 814 до 819 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi