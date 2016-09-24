Минналогов запретило выезд из страны 5 руководителей исполнительных органов юридических лиц

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Министерство налогов внесло изменения в список лиц, которым запрещен выезд из Азербайджана из-за налоговой задолженности.

Как сообщает Report, число руководителей исполнительных органов юридических лиц, которым запрещен выезд из Азербайджана, увеличилось на 5 и достигло 491 человека.

Число физических лиц с ограничением на выезд из Азербайджана не изменилось и в настоящее время 328 физическим лицам запрещен выезд из страны.

В целом, число лиц, которым запрещен выезд из страны по указанной причине, увеличилось с 814 до 819 человек.