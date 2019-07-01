​Минналогов перевыполнил прогноз на 10%

В январе-мае 2019 года по линии министерства налогов в госбюджет поступило 3 млрд 139,3 млн манатов, прогноз выполнен на 110,1%. Объем собранных средств в годовом сравнении превысил 8,3% или 239,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства.

По информации, 69% поступлений пришлось на ненефтегазовый сектор, 31% - нефтегазовый сектор. Рост налоговых поступлений по ненефтегазовому сектору по сравнению с прогнозом составил 13,8%, в годовом сравнении - 16,1% (299,7 млн манатов).

Доля негосударственного сектора в общем объеме налоговых поступлений выросла до 76,8%. Налоговые поступления из частного сектора ненефтегазовой отрасли увеличились на 17,6%, удельный вес в ненефтегазовой отрасли составил 77,3%, а в общем объеме налоговых поступлений достиг 53,3%.

Налоговые поступления из регионов в январе-мае увеличились на 18,6%, а доля регионов в общих налоговых поступлениях выросла до 9,8%.

По состоянию на 1 июня количество активных налогоплательщиков увеличилось в годовом сравнении на 13,1% и составило 452 242. За отчетный период количество активных плательщиков НДС увеличилось на 40% - до 21 394. По состоянию на 1 июня количество активных юридических лиц увеличилось на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 71 930, активных физических лиц - на 12,2% - до 380 312.

За этот период количество активных плательщиков НДС увеличилось на 33,9% - до 17 610, активных плательщиков НДС – физических лиц - на 78,2%, составив 3784. По состоянию на 1 июня 2019 года количество активных объектов (хозяйствующих субъектов) увеличилось на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 145 377.