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    Минналогов: Bank Standard не имеет налоговых долгов

    Информация об обязательствах банка перед ЦБА не раскрывается

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Находящийся в процессе ликвидации ЗАО Bank Standard не имеет налоговых долгов. Об этом сообщили в министерстве налогов в ответ на запрос Report.

    Что касается обязательств банка перед Центробанком Азербайджана, в министерстве отметили, что это является коммерческой тайной. 

    Напомним, что Палата надзора за финансовыми рынками 30 сентября аннулировала лицензию Bank Standard. Сейчас идет процесс ликвидации банка под контролем Азербайджанского фонда страхования вкладов. 

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