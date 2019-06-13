Минналогов Азербайджана ужесточает контроль за налоговыми правонарушениями

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"Я полагаю, что результат ряда проводимых в Азербайджане реформ положительный. Это особенно проявляется в налоговых проверках и снижении налогового груза".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на бизнес-форуме Евросоюз-Азербайжан заявил министр налогов Микаил Джаббаров.

Министр добавил, что несмотря на все это выросли налоговые поступления: "В течение пяти месяцев нам удалось сохранить эту тенденцию. Это происходит преимущественно не за счет проверок и санкций, а за счет добровольного исполнения. 92% налоговых поступлений осуществлено за счет добровольного исполнения".

М.Джаббаров отметил, что в 2020 году произойдет ряд изменений: "Эти изменения обсуждались нами в прошлые годы и предусмотрены для будущего года. Это преимущественно технические изменения".

Министр также отметил, что непрозрачная конкуренция отрицательно воздействует на налоговые поступления: "Если вы помните, мы объявили 2018 год переходным. Подходит к концу первая половина 2019 года. Хочу заявить, что позиция министерства налогов ужесточится касательно налоговых нарушений. Мы не поддерживаем политику невыплаты налогов за счет бессчетной конкуренции и нарушения законодательства. В течение 5 месяцев 2019 года были заключены 96,1 тысяч трудовых договоров. Большая часть которых - 66 тыс. пришлись на негосударственный сектор".