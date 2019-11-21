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Удельный вес оформляемого посредством электронных счет-фактур оборота в Азербайджане превысил 60%

Минналогов Азербайджана усилило контроль над счет-фактурами

Министерство налогов Азербайджана усилило контроль над использованием электронных счет-фактур при предоставлении товаров, работ и услуг.

Как сообщает Report, об это рассказал советник министра налогов Хагани Абдуллаев.

По его словам, с субъектами предпринимательской деятельности, действующим в секторах производства и торговли, проведена просветительская работа: "До них доведены требования министерства. Эти меры уже дали свои результаты. За 6 месяцев года удельный вес оформляемого посредством электронных счет-фактур оборота составил 61,3%, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года". 

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