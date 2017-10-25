Минналогов Азербайджана: Мы хотим поднять на новый уровень услуги, предоставляемые налогоплательщикам

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ ЕС хочет видеть конкурентоспособный ненефтяной сектор экономики Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Баку Кестутис Янкаускас на презентации совместного с ЕС твиннинг-проекта министерства налогов Азербайджана по улучшению эффективности налоговой системы страны.

По его словам, реализация подобных проектов придает толчок экономическим и политическим реформам в Азербайджане, обеспечивает процессы интеграции и стабильное развитие республики.

"План сотрудничества ЕС и Азербайджана в налоговой сфере представляет собой выведения системы аудита, фискальных мер, системы налогообложения на уровень европейских стандартов", - сказал он.

Он подчеркнул, что проект, начавшийся в марте 2017 года, продлится 27 месяцев и на его реализацию европейская сторона уже выделила 1,3 млн евро.

"Хотим видеть конкурентноспособный ненефтяной сектор экономики Азербайджана", - отметил глава представительства ЕС.

Советник министра налогов Азербайджана, координатор данного проекта Эльчин Мамедов подчеркнул, что это уже третий совместный с ЕС твиннинг-проект.

"Предыдущие совместные твинниг-проекты прошли успешно с прекрасными результатами. Мы хотим поднять на новый уровень услуги, предоставляемые налогоплательщикам и в целом гражданам Азербайджана", - заявил Э.Мамедов.