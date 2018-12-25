Замминистра: Министерство налогов наблюдает за каменными карьерами из космоса

Баку. 25 декабря REPORT.AZ/ "Министерство налогов имеет особый договор с "Азеркосмосом", мы осуществляем наблюдение за каменными карьерами из космоса, что позволяет нам контролировать их деятельность".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра налогов Сахиб Алекперов на пресс-конференции.

А. Алекперов отметил, что данные от "Азеркосмоса" отражают полную информацию о деятельности карьеров: "По этим кадрам мы определяем глубину и площадь карьеров".