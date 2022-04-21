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Министры финансов стран G7 обещают Украине более 24 млрд финансовой поддержки

Министры финансов стран G7 обещают Украине более 24 млрд финансовой поддержки Министры финансов стран G7 совместно с международным сообществом предоставят Украине дополнительную поддержку на сумму более 24 млрд долларов США в 2022-2023 годах.
Финансы
21 апреля 2022 г. 09:25
Министры финансов стран G7 обещают Украине более 24 млрд финансовой поддержки

Министры финансов стран G7 совместно с международным сообществом предоставят Украине дополнительную поддержку на сумму более 24 млрд долларов США в 2022-2023 годах.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

"На фоне продолжающейся агрессии со стороны РФ, связанных с ней страданий украинского населения и разрушений в Украине мы готовы сделать больше, если потребуется", - говорится в заявлении глав финансовых ведомств Большой семерки.

В своем заявлении министры добавили, что сожалеют об участии России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.

"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны сотрудничать с Россией в обычной манере", – сказано в заявлении.

Министры финансов также предложили "непоколебимую поддержку и искреннюю солидарность с украинским народом и правительством". "Мы продолжаем поддерживать Украину", – говорится в заявлении.

ВБ прогнозирует, что в связи с боевыми действиями в Украине экономика страны упадет на 45% по итогам 2022 года, а МВФ считает, что этот показатель составит 35%.

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Версия на азербайджанском языке “Böyük yeddilik” ölkələri Ukraynaya 24 milyard dollar ayırıb

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