Министры финансов стран G7 обещают Украине более 24 млрд финансовой поддержки

Министры финансов стран G7 совместно с международным сообществом предоставят Украине дополнительную поддержку на сумму более 24 млрд долларов США в 2022-2023 годах.

Министры финансов стран G7 совместно с международным сообществом предоставят Украине дополнительную поддержку на сумму более 24 млрд долларов США в 2022-2023 годах.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

"На фоне продолжающейся агрессии со стороны РФ, связанных с ней страданий украинского населения и разрушений в Украине мы готовы сделать больше, если потребуется", - говорится в заявлении глав финансовых ведомств Большой семерки.

В своем заявлении министры добавили, что сожалеют об участии России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.

"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны сотрудничать с Россией в обычной манере", – сказано в заявлении.

Министры финансов также предложили "непоколебимую поддержку и искреннюю солидарность с украинским народом и правительством". "Мы продолжаем поддерживать Украину", – говорится в заявлении.

ВБ прогнозирует, что в связи с боевыми действиями в Украине экономика страны упадет на 45% по итогам 2022 года, а МВФ считает, что этот показатель составит 35%.