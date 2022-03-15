Министры финансов ЕС опасаются продовольственного кризиса

Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому кризису.

Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому кризису.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции.

"Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть", - сказал он после совета министров экономики и финансов стран Евросоюза.