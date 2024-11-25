Министр: Зависимость экономики Азербайджана от нефтегазового сектора значительно снизилась

В последние годы наблюдается значительное снижение зависимости экономики Азербайджана от нефтегазового сектора.

В последние годы наблюдается значительное снижение зависимости экономики Азербайджана от нефтегазового сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, пик добычи нефти был зафиксирован в 2010 году (50,8 млн тонн).

"В 2014 году добыча нефти в стране составила 42,1 млн тонн, в 2018 году - 38,8 млн тонн, в 2021 году - 31,6 млн тонн. В этом году прогнозируемый объем добычи нефти равен 29,2 млн тонн. В текущем году ожидается, что средняя цена нефти марки Brent будет около 80 долларов США. Для сравнения, в 2014 году средняя цена нефти составляла 99 долларов", - сказал Джаббаров.

Министр добавил, что если в 2014 году доля нефтегазового сектора в государственном бюджете составляла 15,5 млрд долларов или 66% доходов бюджета, то в уточненном бюджете на 2024 год нефтегазовые доходы составляют 10,5 млрд долларов, а их доля в доходах бюджета снизилась до 49%.

"Этот результат отражает работу, проделанную в направлении диверсификации экономики страны", - отметил министр.