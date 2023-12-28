Министр: За последние 5 лет размер ежемесячной адресной соцпомощи в Азербайджане увеличился в 3 раза

"За последние 5 лет ежемесячный размер адресной социальной помощи в Азербайджане увеличился в 3 раза".

"За последние 5 лет ежемесячный размер адресной социальной помощи в Азербайджане увеличился в 3 раза".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на церемонии вручения ряду предпринимателей премии "Даяг".

Министр отметил, что за этот период минимальные пенсии в Азербайджане выросли в 2,5 раза, средние пенсии - в 2,1 раза, социальные пособия и пенсии - в 5 раз, а размер ежемесячной адресной социальной помощи - в 3 раза: "Это очень большие и всеобъемлющие программы. В общей сложности эти социальные реформы затрагивают более 4 млн наших граждан. Ежегодная сумма этих социальных выплат равна 7 млрд манатов. Эта цифра является наиболее ярким показателем социальной политики Азербайджана".

В Азербайджане в 2024 году размер адресной социальной помощи составит 270 манатов. Это на 24 маната или на 9,8% больше, чем в 2023 году.