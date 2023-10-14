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Министр: За 20 лет Азербайджан вошел в группу стран с уровнем дохода выше среднего

Министр: За 20 лет Азербайджан вошел в группу стран с уровнем дохода выше среднего 13:22 В результате успешной реализации стратегического курса развития президента Ильхама Алиева в 2002-2022 годах Азербайджан вошел в группу стран с уровнем дохода выше среднего.
Финансы
14 октября 2023 г. 14:20
Министр: За 20 лет Азербайджан вошел в группу стран с уровнем дохода выше среднего

В результате успешной реализации стратегического курса развития президента Ильхама Алиева в 2002-2022 годах Азербайджан вошел в группу стран с уровнем дохода выше среднего.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" в Баку.

Министр отметил, что за прошедший период ненефтегазовая экономика выросла с 4 млрд долларов до 41 млрд долларов: "Добавленная стоимость в стратегических областях, приоритетных с точки зрения диверсификации, выросла – в 4,7 раза в ненефтегазовой промышленности, до 19 раз в туризме, в 23 раза в сфере информации и связи, до 5 раз в области транспорта. В 2022 году экспорт ненефтегазовой продукции увеличился в 12 раз по сравнению с 2002 годом и впервые за период независимости превысил 3 млрд долларов".

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Версия на английском языке Jabbarov: Azerbaijan has entered group of upper middle income countries in last 20 years
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan son 20 ildə yuxarı orta gəlirli ölkələr qrupuna daxil olub"

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