Министр: Влияние финансового кризиса в Азербайджане будет сокращено до минимума

Фазиль Мамедов: Проблемы, которые могут возникнуть в налоговых поступлениях, в любом случае будут сокращены до минимума

9 февраля, 2015 13:20

https://report.az/storage/news/0f52d5afc2cb1084bba15dc7116b2d17/ab800e4f-17f9-4841-9685-4d361b8ab319_292.jpg Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Наблюдающийся в странах-партнерах экономический кризис не обойдет стороной и Азербайджан. Как сообщает Report, об этом на прошедшем сегодня брифинге сообщил министр налогов Фазиль Мамедов. По его словам, несмотря на это, в результате осуществляемой главой государства экономической политики влияние кризиса будет минимальным: "В то же время, до минимума будут сокращены проблемы, которые могут возникнуть в налоговых поступлениях. На основе поставленных перед министерством налогов обязательств, данная работа будет успешно продолжена и в 2015 году".