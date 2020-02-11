Министр: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают 90% ВВП

В прошлом году темпы экономического роста в Азербайджане составили 2,2%, а в ненефтяном секторе выросли более чем вдвое и достигли 3,5%. Стратегические валютные резервы страны достигли 52 млрд долларов США, что превышают 90% ВВП.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на конференции "Налоговые реформы: вместе от тени к свету".

По словам М. Джаббарова, ненефтяной экспорт увеличился на 14% и достиг 2 млрд долларов США: "Инфляция составила 2,6%, а денежные доходы населения превысили инфляцию в 2,8 раза".