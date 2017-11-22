 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр: В следующем году SOCAR будет выделено не менее 100 млн манатов для газификации

    © Report

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет выделено не менее 100 млн манатов для газификации в 2018 году.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов.

    "В этом году SOCAR выделено 100 млн манатов для газификации, и в следующем году планируется выделить не меньшую сумму", - добавил он.

    Кроме того, С.Шарифов отметил, что в следующем году начнется реализация проекта по управлению бытовыми отходами в 4-х регионах. В то же время планируется создать центры управления отходами в двух районах Баку.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi