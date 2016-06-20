Министр: В России может повториться кризис 1998 года

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Российская экономика рискует столкнуться с повторением кризиса 1998 года из-за роста внутренних заимствований до 1 трлн. рублей. Как сообщает Report со ссылкой на lenta.ru, с таким предупреждением выступил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Министр отметил, что в 2017 году чистый объем заимствований может увеличиться до 1 трлн. рублей. При этом не всякие банки при таких больших заимствованиях будут готовы вкладываться в 10-летние и 15-летние облигации государства, а предпочтут краткосрочные облигации.

По словам А.Силуанова, в такой ситуации правительство рискует скатиться к пирамиде Государственных краткосрочных облигаций (ГКО), послуживших причиной кризиса 1998 года.

Как отметил глава Минфина, госзаимствования являются дорогими, поскольку доходность рублевых бумаг составляет около 9%. "Если мы займем 100 рублей, то девять рублей нам нужно будет уже в следующем году в расходах предусмотреть. А в условиях, когда доходы снижаются, и в условиях больших заимствований мы вынуждены будем все другие расходы сокращать в пользу процентных расходов", - предупредил он.

Напомним, что еще в январе 2016 года Силуанов подчеркнул необходимость подстраивания бюджета под новую экономическую ситуацию.