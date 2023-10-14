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Министр: В госпрограммы социально-экономического развития регионов инвестировано 104 млрд манатов

Министр: В госпрограммы социально-экономического развития регионов инвестировано 104 млрд манатов За последние 20 лет приняты 4 государственные программы, посвященные социально-экономическому развитию регионов, а объем инвестиций в регионы по этим программам составляет 104 млрд манатов.
Финансы
14 октября 2023 г. 13:51
Министр: В госпрограммы социально-экономического развития регионов инвестировано 104 млрд манатов

За последние 20 лет приняты 4 государственные программы, посвященные социально-экономическому развитию регионов, а объем инвестиций в регионы по этим программам составляет 104 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" в Баку.

По его словам, с 2004 года в регионах создано более 1,8 млн новых рабочих мест и более 52 тыс. новых предприятий.

"В регионах построено или реконструировано 8 аэропортов, строительство Лачынского аэропорта продолжается. Построено и отремонтировано более 17 тыс. километров автодорог, более 500 мостов и тоннелей, 3 300 школ, более 450 детских садов, более 550 медицинских учреждений, 41 олимпийский спортивный комплекс", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarına 104 milyard manat investisiya yatırılıb"

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