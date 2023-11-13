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Министр: В госбюджете будет сформирована финансовая подушка для восстановления Карабаха

Министр: В госбюджете будет сформирована финансовая подушка для восстановления Карабаха В госбюджете Азербайджана на следующий год и рамках бюджета на ближайшие 3 года предусматривается формирование финансовой подушки для восстановления Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов.
Финансы
13 ноября 2023 г. 12:27
Министр: В госбюджете будет сформирована финансовая подушка для восстановления Карабаха

В госбюджете Азербайджана на следующий год и рамках бюджета на ближайшие 3 года предусматривается формирование финансовой подушки для восстановления Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Министр также отметил, что среди приоритетных направлений бюджета также обозначены укрепление обороны и национальной безопасности.

"Вот уже 3 года продолжаются строительные работы на освобожденных от оккупации территориях. По сей день на восстановление было потрачено около 11 млрд манатов, к концу года сумма достигнет 12 млрд манатов. Вопрос реинтеграции Карабаха и Восточного Зангезура в экономику страны останется наиболее приоритетным в ближайшие годы", - добавил Шарифов.

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Версия на английском языке Samir Sharifov: Significant financial support will be created for reconstruction of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Qarabağın bərpası üçün əhəmiyyətli maliyyə təminatı yaradılacaq"

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