Министр: В этом году в Азербайджане ожидается рецессия на уровне 2,8%

Баку. 30 ноября.REPORT.AZ/ Объем ВВП в Азербайджане к концу текущего года ожидается на сумму 58,8 млрд манатов, что свидетельствует о рецессии в стране на уровне 2,8%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шерифов в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2017 год на сегодняшнем совместном заседании комитетов парламента. Министр отметил, что основной целью является достижение макроэкономической стабильности и сжатие бюджета продолжится.

По его словам, в проекте учтены новые экономические колебания, реалии, стратегические вызовы, а также создано финансовое обеспечение для продолжения социально-направленной политики.

"За первые 10 месяцев этого года произведено ВВП в объеме 49,2 млрд манатов, реальное сокращение составило 3,7%. В качестве причины следует указать сокращение внешнеторгового оборота, высокие потери банков вследствие высокой долларизации, значительное сокращение кредитования. В результате, впервые с 1998 года мы столкнулись с дефицитом платежного баланса", - отметил С.Шерифов.

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде отметил, что в этом году госбюджет представлен с опозданием и этому есть объективные причины. По его словам, бюджет отражает реалии Азербайджана и предусматривает формирование резервов на будущее.