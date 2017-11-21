Министр: В этом году манат укрепился на 10%

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ С начала этого года курс национальной валюты Азербайджана укрепился.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета на 2018 год на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"В течение этого периода отмечается укрепление курса маната по отношению к доллару на 10%", - сказал министр.

С. Шарифов отметил, что по сравнению с началом этого года темпы экономического спада снизились: "Экономное использование валютных резервов, фискальные меры способствовали сужению дефицита сводного бюджета за 9 месяцев, достигнут профицит в 1,2%".