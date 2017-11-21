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    Министр: В этом году манат укрепился на 10%

    Самир Шарифов: В сводном бюджете сложился профицит в 1,2%© Report

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ С начала этого года курс национальной валюты Азербайджана укрепился.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета на 2018 год на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    "В течение этого периода отмечается укрепление курса маната по отношению к доллару на 10%", - сказал министр.

    С. Шарифов отметил, что по сравнению с началом этого года темпы экономического спада снизились: "Экономное использование валютных резервов, фискальные меры способствовали сужению дефицита сводного бюджета за 9 месяцев, достигнут профицит в 1,2%". 

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