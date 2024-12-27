Министр: В Баку и Сумгайыте 512 военнослужащих будут обеспечены отремонтированными квартирами

В Азербайджане 512 военнослужащих будут обеспечены полностью отремонтированными квартирами в городах Баку и Сумгайыт.

В Азербайджане 512 военнослужащих будут обеспечены полностью отремонтированными квартирами в городах Баку и Сумгайыт.

Как сообщили Report в Министерстве финансов, об этом говорилось на заседании Комиссии, созданной указом президента Азербайджана №569 от 28 декабря 2011 года, по мерам по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Председатель Комиссии, министр финансов Самир Шарифов подчеркнул, что в рамках реализации задач, вытекающих из указа президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, тысячи военнослужащих были обеспечены квартирами.

Министр сообщил, что за счет государственных средств квартирами обеспечены 4027 военнослужащих, прослуживших 20 и более лет. В 2024 году на эти цели выделено 35 миллионов манатов, за счет чего военнослужащим будет предоставлено еще 512 отремонтированных квартир.

На заседании Комиссии были приняты решения о включении в очередь на получение жилья 901 военнослужащего, об обеспечении 381 военнослужащего квартирами в Баку и Сумгайыте, а также рассмотрении вопроса о предоставлении квартир еще 131 военнослужащему в феврале 2025 года путем жеребьевки.