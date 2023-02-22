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Министр: В Азербайджане планируется переход трех секторов на бюджетирование, ориентированное на результат

Министр: В Азербайджане планируется переход трех секторов на бюджетирование, ориентированное на результат В этом году в Азербайджане планируется переход трех секторов на бюджетирование, ориентированное на результат - это сферы образования, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
Финансы
22 февраля 2023 г. 11:50
Министр: В Азербайджане планируется переход трех секторов на бюджетирование, ориентированное на результат

В этом году в Азербайджане планируется переход трех секторов на бюджетирование, ориентированное на результат - это сферы образования, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на семинаре на тему "Применение среднесрочной структуры расходов и переход на результато-ориентированное финансирование в секторе образования".

"С этого года планируется завершить механизм перехода на бюджетирование, ориентированное на результат в пилотных секторах, в которых проводятся реформы с целью улучшения управления государственным бюджетом, совершенствовать и внедрить программно-целевой бюджет, вовлечь в процесс реформ сферы здравоохранения, социальной защиты и социального обеспечения, молодежи и спорта, культуры и туризма", - отметил министр.

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Версия на английском языке Samir Sharifov: 3 sectors will move to result-based budgeting in Azerbaijan in 2023
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Azərbaycanda bu il 3 sektor nəticə əsaslı büdcəyə keçəcək"

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