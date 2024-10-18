Министр: Необходимо внедрять инновационные решения для расширения "зеленого" финансирования

В Азербайджане необходимо внедрять различные инновационные решения для расширения "зеленого" финансирования.

В Азербайджане необходимо внедрять различные инновационные решения для расширения "зеленого" финансирования.

Как сообщает Report, об этом назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заявил на форуме "Зеленое финансирование и устойчивое развитие" в Баку.

По его словам, переход к "зеленой экономике" является одним из ключевых приоритетов.

"Этот переход необходим для долгосрочного устойчивого развития экономики нашей страны. Одним из ключевых факторов развития "зеленой экономики" является наличие необходимого финансирования. Для этого также важно повышать осведомленность общества о "зеленом" финансировании и развивать диалог между всеми заинтересованными сторонами", - сказал министр.