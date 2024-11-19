Министр: В 2025 году из бюджета будет выделено 311 млн манатов на соцзащиту бывших вынужденных переселенцев

В следующем году в Азербайджане из государственного бюджета планируется выделить 311 млн манатов на социальную защиту бывших вынужденных переселенцев.

В следующем году в Азербайджане из государственного бюджета планируется выделить 311 млн манатов на социальную защиту бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, труду и социальной политике, здравоохранению, международным отношениям и межпарламентским связям.

По его словам, 280 млн манатов из этой суммы будет направлено на ежемесячные пособия бывшим вынужденным переселенцам или приравненным к ним лицам, а 31 млн манатов - на коммунальные услуги.