Министр уволил 64 налоговых сотрудника

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В последнее время некоторые СМИ распространяют информацию, которая не отражает действительность о кадровых и структурных изменениях в налоговых органах. Таким образом, во избежание дезинформации следует распространять только официальную информацию министерства налогов.

Об этом заявили Report в Центре медиа и коммуникаций ведомства.

Сообщается, что в министерстве налогов начаты структурные и кадровые реформы в целях совершенствования налогового администрирования, внедрения более гибких механизмов управления и формирования отвечающей новым вызовам налоговой системы.

"Реорганизация структуры министерства, а также реформы, ставящие целью институциональные изменения, определяющие его деятельность, направлены на улучшение предпринимательского и инвестиционного климата в стране, устранение искусственных препятствий для развития бизнеса, формирование налоговой культуры в обществе, выполнение налогоплательщиками своих обязательств на высоком уровне. В связи с этим соответствующими приказами министра 64 налоговых сотрудника уволены со своих должностей и зачислены в распоряжение, в их числе, советники министра, руководители структурных подразделений и другими должностные лица", - говорится в сообщении.