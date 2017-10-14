Министр связи: Россия намерена выпустить собственную криптовалюту

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Россия выпустит собственную криптовалюту – крипторубль, такое решение принял президент России Владимир Путин.

Как передает Report со ссылкой на "Аргументы и Факты", об том заявил на закрытой встрече с членами Московского столичного клуба министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Н.Никифоров сослался на текст постановления правительства со всеми регламентами.

"Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через два месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС", – сказал министр.

По его мнению, крипторубль будет сделан быстро. Для эффективности крипторубля планируется упорядочить выплату налог на доходы на физических лиц. Так, если владелец не может объяснить причину появления у него крипторублей, при переводе их в российские рубли налог для него составит 13% от всего объема. При покупке и продаже крипторубля сумма составит 13% с заработанной разницы.

Глава ведомства подчеркнул, что все подобные вопросы еще предстоит обсудить.

Он пояснил, что создание крипторубля не будет равняться легализации биткоина и других криптовалют. По его словам, в российской криптовалюте должна быть использована российская криптография, и крипторубль будет невозможно "майнить". Никифоров пояснил, что скорее всего, это будет закрытая модель с определенным объемом регулируемой эмиссии.