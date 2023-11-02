Министр: Среднегодовая инфляция в Азербайджане в этом году составит 9,5%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в текущем году прогнозируется на уровне 9,5%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в текущем году прогнозируется на уровне 9,5%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, инфляция прогнозируется в пределах 5,3% в 2024 году и 4-5% в 2025-2027 годах в соответствии с целевым диапазоном.

Отметим, что за январь-сентябрь текущего года инфляция в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 10,9%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 12,4%, непродовольственные товары - на 10,1%, платные услуги населению - на 9,6%.