Министр: Азербайджано-турецкий союз - образцовая модель в системе международных связей

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил Турцию с национальным праздником – Днем Республики.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил Турцию с национальным праздником – Днем Республики.

Как сообщает Report, министр поделился публикацией на своей официальной странице в Twitter.

"Союз между Азербайджаном и Турцией, ставший образцовой моделью в системе международных отношений, является важным фактором, стимулирующим динамичное развитие нашего экономического сотрудничества. Поздравляем братский турецкий народ с Днем Республики, желаем мира и устойчивого прогресса", - написал Джаббаров.