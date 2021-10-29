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Министр: Азербайджано-турецкий союз - образцовая модель в системе международных связей

Министр: Азербайджано-турецкий союз - образцовая модель в системе международных связей Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил Турцию с национальным праздником – Днем Республики.
Финансы
29 октября 2021 г. 09:51
Министр: Азербайджано-турецкий союз - образцовая модель в системе международных связей
Микаил Джаббаров

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил Турцию с национальным праздником – Днем Республики.

Как сообщает Report, министр поделился публикацией на своей официальной странице в Twitter.

"Союз между Азербайджаном и Турцией, ставший образцовой моделью в системе международных отношений, является важным фактором, стимулирующим динамичное развитие нашего экономического сотрудничества. Поздравляем братский турецкий народ с Днем Республики, желаем мира и устойчивого прогресса", - написал Джаббаров.

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Версия на английском языке Jabbarov: Azerbaijan-Turkey union stimulates development of economic cooperation
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan-Türkiyə birliyi iqtisadi əməkdaşlığımıza stimul verir"

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